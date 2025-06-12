Хто може отримувати зарплату зниклого безвісти

З лютого 2025 року родичі військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили в полон, отримують їхню заробітну плату за новими правилами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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За новими правилами, військовий має право скласти розпорядження і вказати, кому саме і в якому розмірі виплачувати його грошове забезпечення, якщо він зникне безвісти чи потрапить у полон.

У разі відсутності особистого розпорядження, 50% заробітної плати військового розподіляють між його рідними першої лінії. До них належать:

дружина чи чоловік;

неповнолітні діти (кошти виплачують їхнім представникам);

діти з інвалідністю незалежно від віку;

батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав.

Якщо у зниклого військового немає рідних першої лінії, то 20% його зарплати розподілять між повнолітніми дітьми та братами чи сестрами.

Важливо! Іншу частину зарплати, тобто 50% або 80%, зберігають у військовій частині зниклого. Сума накопичується і виплачується йому після повернення. Якщо військовослужбовця оголосять загиблим, кошти зарахують у спадок.

Скільки часу виплачують зарплату військового

Нараховують та виплачують заробітну плату військові частини. Тому рідним зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця необхідно звернутися до командира військової частини, де він проходив службу з переліком документів:

заявою на виплату зарплати зниклого;

копією паспорта та ідентифікаційного коду того, хто претендує на виплати;

копією документа, який підтверджує родинний зв'язок із військовослужбовцем;

номером картки для зарахування грошей.

Виплати рідним зниклого чи полоненого військового здійснюються до моменту його повернення або встановлення факту загибелі. Однак є випадки, коли вони припиняються раніше:

якщо буде встановлено, що солдат самовільно покинув місце служби чи військову частину;

якщо військовий дезертирував зі Збройних сил України;

якщо з’ясується, що військовий добровільно здався в полон.

Варто знати! Військова частина надає солдату статус безвісти зниклий, якщо не відомо про місце його перебування протягом 15 діб.