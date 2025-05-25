Чи можна отримати статус УБД посмертно

Однак статус УБД посмертно не надається, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Річ у тім, що даний статус не є державною нагородою чи якимось почесним званням. Статус учасника бойових дій призначений для надання конкретній категорії громадян пільг та соціальних гарантій.

Правоздатність людини припиняється з моменту її смерті. Тому й неможливо реалізувати права, які передбачені для учасників бойових ді, після загибелі військового чи військової.

Важливо! Ці права не є спадковими, однак родичі загиблого можуть звертатися за окремими соціальними гарантіями, що передбачені законодавством.

Як родині загиблого УБД отримати пільги

Для отримання пільг та різного виду допомоги, сім’ї загиблих військовослужбовців повинні оформити офіційний статус. На це мають право:

Сім’ї осіб, які добровільно брали участь в АТО або діяльності з оборони та безпеки України.

Родини добровольців, чиї формування пізніше стали частиною офіційних військових або правоохоронних структур.

Родини учасників добровольчих формувань, що не входили до складу офіційних структур.

Сім'ї військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, учасників тероборони, бійців ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань.

Родини працівників, залучених до АТО та інших заходів забезпечення національної безпеки.

Сім’ї осіб, які загинули, зникли безвісти, або померли від поранень чи хвороб, отриманих під час захисту України.

Хто ще може отримати статус УБД? Крім того, статус можуть отримати родини осіб, які загинули, зникли безвісти, чи померли через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отримані під час участі в антитерористичній операції, у зонах та періоди її проведення, діяльність, пов'язану з національною безпекою та обороною, спрямовану проти збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях та участь в операціях, що мають важливе значення для забезпечення обороноздатності України, безпеки населення та державних інтересів, зокрема під час військової агресії Росії, у місцях та часах їх проведення.

Зверніть увагу! Членам сім’ї загиблої, померлої чи зниклої безвісти особи потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.