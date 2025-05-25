Можно ли получить статус УБД посмертно

Однако статус УБД посмертно не предоставляется, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Дело в том, что данный статус не является государственной наградой или каким-то почетным званием. Статус участника боевых действий предназначен для предоставления конкретной категории граждан льгот и социальных гарантий.

Правоспособность человека прекращается с момента его смерти. Поэтому и невозможно реализовать права, которые предусмотрены для участников боевых ди, после гибели военного или военной.

Важно! Эти права не являются наследственными, однако родственники погибшего могут обращаться за отдельными социальными гарантиями, предусмотренных законодательством.

Как семье погибшего УБД получить льготы

Для получения льгот и различного вида помощи, семьи погибших военнослужащих должны оформить официальный статус. На это имеют право:

Семьи лиц, которые добровольно принимали участие в АТО или деятельности по обороне и безопасности Украины.

Семьи добровольцев, чьи формирования позже стали частью официальных военных или правоохранительных структур.

Семьи участников добровольческих формирований, которые не входили в состав официальных структур.

Семьи военнослужащих, резервистов, военнообязанных, участников теробороны, бойцов ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований.

Семьи работников, привлеченных к АТО и других мероприятий обеспечения национальной безопасности.

Семьи лиц, погибших, пропавших без вести, или умерших от ранений или болезней, полученных во время защиты Украины.

Кто еще может получить статус УБД? Кроме того, статус могут получить семьи лиц, погибших, пропавших без вести, или умерших из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученные во время участия в антитеррористической операции, в зонах и периоды ее проведения, деятельность, связанную с национальной безопасностью и обороной, направленную против вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях и участие в операциях, имеющих важное значение для обеспечения обороноспособности Украины, безопасности населения и государственных интересов, в частности во время военной агрессии России, в местах и временах их проведения.

Обратите внимание! Членам семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести лица нужно обратиться в орган социальной защиты населения.