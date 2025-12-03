Що відомо про старт програми "УЗ-3000"?
Найбільше рейсів з Запоріжжя та Харкова, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Вау! За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3 000 кілометрів! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася – рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!
– йдеться у повідомленні.
Зокрема вранці у середу, 3 грудні, в Укрзалізниці повідомили, що квитки за програмою "3 000 кілометрів Україною" вже доступні у застосунку. У грудні 2025 року – це поїзди до та з прифронтових міст.
Скористатися програмою можна таким чином:
- Оновити застосунок;
- Активувати програму, як це показано на відео у дописі;
- Обрати рейс.
В Укрзалізниці українців закликали встановити або оновити застосунок, обрати маршрут та вирушити до рідних та близьких.
Що відомо про старт програми?
- Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму "3 000 кілометрів Україною". Однак у грудні ініціатива працюватиме ще у тестовому режимі – у поїздах до всіх прифронтових регіонів.
- Програма дозволить використовувати 3 000 кілометрів у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.
- З середи, 3 грудня, (а саме з 10:00) можна отримати до чотирьох поїздок сумарно на 3 000 кілометрів, вирушити в подорож можна вже з п'ятниці – 5 грудня.