Что известно о старте программы "УЗ-3000"?
Больше всего рейсов из Запорожья и Харькова, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Вау! За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3 000 километров! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась – рейсы из Запорожья и Харькова в топе!
– говорится в сообщении.
В частности утром в среду, 3 декабря, в Укрзализныце сообщили, что билеты по программе "3 000 километров по Украине" уже доступны в приложении. В декабре 2025 года – это поезда в и из прифронтовых городов.
Воспользоваться программой можно следующим образом:
- Обновить приложение;
- Активировать программу, как это показано на видео в заметке;
- Выбрать рейс.
В Укрзализныце украинцев призвали установить или обновить приложение, выбрать маршрут и отправиться к родным и близким.
- Правительство приняло постановление, которое запускает программу "3 000 километров по Украине". Однако в декабре инициатива будет работать еще в тестовом режиме – в поездах во все прифронтовые регионы.
- Программа позволит использовать 3 000 километров в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.
- Со среды, 3 декабря, (а именно с 10:00) можно получить до четырех поездок суммарно на 3 000 километров, отправиться в путешествие можно уже с пятницы – 5 декабря.