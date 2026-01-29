Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Что известно о несовершеннолетнем агенте ФСБ, которого задержала СБУ?
Как установило расследование, заказ России выполнял завербованный 16-летний житель Хмельницкой области.
Оккупанты завербовали юношу, когда он искал "легкие заработки" в телеграм-каналах после отчисления из профессионально-технического лицея за академическую неуспеваемость,
– подчеркнули в СБУ.
По инструкции куратора от ФСБ парень сначала обходил местные станции Укрзализныци, чтобы определить, на какой из них происходит интенсивное движение. Далее по заданию куратора он приобрел и скрыто установил напротив одной из них видеокамеру с удаленным доступом для ФСБ.
"Таким образом, оккупанты надеялись отследить время и количество поездов, направлявшихся в сторону фронтовых регионов. Затем агент приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), который должен был заложить возле объекта Укрзализныци для дистанционного подрыва", – объяснили в СБУ.
СБУ задержала в Хмельницкой области несовершеннолетнего агента ФСБ / Фото СБУ
В конце концов контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. Во время обыска у него изъяты компоненты к СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на фсб.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Кого еще из агентов врага разоблачало СБУ недавно?
СБУ 29 января задержала военнослужащего, который был агентом российских спецслужб и планировал атаку на украинские подразделения с морскими дронами. Среди главных "целей" России были морские дроны СБУ и ГУР МО с кодовыми названиями "Sea Baby" и "Magura".
Несколькими днями ранее Служба безопасности и ГУР задержали белорусскую шпионку, которая работала в украинских СМИ и пыталась интегрироваться в украинскую разведку для сбора данных. По предварительным данным, речь идет о журналистке Инне Кардаш.
А 26 января стало известно, что СБУ задержала 21-летнего военнослужащего, который передавал данные о локации ПВО российским войскам. Полученные разведданные российские войска планировали использовать для ударов по аэродромам Сил обороны.