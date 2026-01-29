Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про неповнолітнього агента ФСБ, якого затримала СБУ?

Як встановило розслідування, замовлення Росії виконував завербований 16-річний житель Хмельницької області.

Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність,

– підкреслили в СБУ.

За інструкцією куратора від ФСБ хлопець спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

"У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів. Потім агент придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву", – пояснили у СБУ.

СБУ затримала на Хмельниччині неповнолітнього агента ФСБ / Фото СБУ

Зрештою контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуку в нього вилучено компоненти до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

