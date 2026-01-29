Про це повідомила Служба безпеки України.
До теми В Одесі викрили медиків, які "лікували" призовників від мобілізації
Що відомо про неповнолітнього агента ФСБ, якого затримала СБУ?
Як встановило розслідування, замовлення Росії виконував завербований 16-річний житель Хмельницької області.
Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність,
– підкреслили в СБУ.
За інструкцією куратора від ФСБ хлопець спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.
"У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів. Потім агент придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву", – пояснили у СБУ.
СБУ затримала на Хмельниччині неповнолітнього агента ФСБ / Фото СБУ
Зрештою контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуку в нього вилучено компоненти до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Кого ще з агентів ворога викривало СБУ нещодавно?
СБУ 29 січня затримала військовослужбовця, який був агентом російських спецслужб і планував атаку на українські підрозділи з морськими дронами. Серед головних "цілей" Росії були морські дрони СБУ та ГУР МО з кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura".
Кількома днями раніше Служба безпеки та ГУР затримали білоруську шпигунку, яка працювала в українських ЗМІ та намагалася інтегруватися до української розвідки для збору даних. За попередніми даними, йдеться про журналістку Інну Кардаш.
А 26 січня стало відомо, що СБУ затримала 21-річного військовослужбовця, який передавав дані про локації ППО російським військам. Отримані розвіддані російські війська планували використати для ударів по аеродромах Сил оборони.