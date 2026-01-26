Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте також Розстріляв 9 воїнів ЗСУ, а через тиждень потрапив у полон: СБУ показала відео допиту окупанта

Чим займався російський інформатор?

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині завербованого росіянами 21-річного військовослужбовця одного з підрозділів протиповітряної оборони.

Правоохоронці встановили, що фігурант "зливав" росіянам дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ.

Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням,

– розповіли в СБУ.

Також зловмисник передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО.

Отримані розвіддані російські війська планували використати для ударів по аеродромах Сил оборони "в обхід" радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп. Втім, співробітники СБУ викрили та затримали інформатора одразу після першого сеансу зв'язку з окупантами, паралельно вживши заходів для убезпечення позицій українських військових.

Слідство встановило, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі в телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями:

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану;



несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Наразі зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ викриває ворожих агентів: останні новини