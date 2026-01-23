Розстріл відбувся під час боїв на Курщині. Відео допиту росіянина оприлюднила Служба безпеки України 23 січня.
Як окупанти розстріляли українських полонених?
СБУ вдалося зібрати масштабну доказову базу та "розколоти" вбивцю.
Встановлено, що це військовослужбовець 155 окремої бригади Тихоокеанського флоту Росії Сергій Скобєлєв.
У жовтні 2024 року він керував групою штурмовиків та отримав наказ атакувати українські позиції.
Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон 9 військових. Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін,
– розповіли в СБУ.
Але Скобєлєв разом зі спільником розстріляв українців з табельної зброї. Після цього окупанти забрали їхні мобільні телефони та рації і продовжили бойові дії.
Вбивця потрапив у полон через тиждень після злочину.
Допит Скобєлєва: дивіться відео
Спочатку він не зізнавався у скоєному, але СБУ зібрали докази, тож той змушений був визнати свою провину.
Невдовзі Скобєлєв отримає підозру і понесе суворе покарання за вбивство українських захисників.
Останні випадки розстрілу українських військових
Рік тому, у січні 2025 року, окупанти прицільно у спину розстріляли 6 беззбройних українських полонених. Вбивство скоїв росіянин Олег Яковлєв.
Того ж місяця росіяни стратили ще двох українських полонених. Сталося це біля Времівки на Донеччині.
А у листопаді 2024 росіяни штурмували укріплення біля Новодмитрівки Покровського району. Тоді вони взяли у полон двох українських військових. Окупанти змусили їх роздягнутися догола. Потім під дулами автоматів розстріляли.