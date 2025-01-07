Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву в етері "Суспільне.Студія". Це перший випадок розстрілу українських військових у 2025 році.

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Хто міг розстріляти бійців ЗСУ

У Донецькій обласній прокуратурі встановили ймовірні російські підрозділи, військовослужбовці яких розстріляли двох українських полонених поблизу Времівки на Донеччині 3 січня 2025 року.

За словами представниці прокуратури, розслідування ускладнюється через те, що слідчі не можуть отримати доступ до місця злочину через активні бойові дії.

Попередньо, ми вже розуміємо, які підрозділи військ держави-агресора могли перебувати на вказаній ділянці фронту. Тож наразі вживаємо заходи щодо встановлення осіб з числа виконавців розстрілів наших полонених військовослужбовців. Прокурори, слідчі, оперативні підрозділи працюють над збором доказів. Це кропіткий та доволі тривалий процес, який ускладнюється також важкою оперативною обстановкою та відсутністю доступу до місця події наразі,

– розповіла речниця.