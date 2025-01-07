Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой областной прокуратуры Анастасию Медведеву.
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Донецкая областная прокуратура установила вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных вблизи Временки в Донецкой области. Расследование осложняется из-за активных боевых действий на месте преступления.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой областной прокуратуры Анастасию Медведеву.
Смотрите также Расстрел украинских пленных в Волновахском районе: Офис генпрокурора начал расследование