Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

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Оккупанты расстреляли пленных в Волновахском районе

Согласно оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времевка Волновахского района российские захватчики захватили двух военнослужащих ВСУ.

Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их смерти враг сделал еще несколько выстрелов,

– говорится в сообщении.

В Офисе Генерального Прокурора отметили, что расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление.

Там указали, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на то, чтобы установить все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – написали в Офисе Генерального Прокурора.