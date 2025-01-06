Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.
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Оккупанты расстреляли пленных в Волновахском районе
Согласно оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времевка Волновахского района российские захватчики захватили двух военнослужащих ВСУ.
Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их смерти враг сделал еще несколько выстрелов,
– говорится в сообщении.
В Офисе Генерального Прокурора отметили, что расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление.
Там указали, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на то, чтобы установить все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.
"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – написали в Офисе Генерального Прокурора.