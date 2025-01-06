Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Окупанти розстріляли полонених у Волноваському районі

Відповідно до оперативних даних, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району російські загарбники захопили двох військовослужбовців ЗСУ.

Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів,

– ідеться в повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Там вказали, що наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на те, щоб встановити всі обставини злочину та осіб, причетних до його скоєння.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), – написали в Офісі Генерального прокурора.