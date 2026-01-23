Расстрел произошел во время боев на Курщине. Видео допроса россиянина обнародовала Служба безопасности Украины 23 января.
Смотрите также В плен попал оккупант, который казнил украинских пленных, – Зеленский
Как оккупанты расстреляли украинских пленных?
СБУ удалось собрать масштабную доказательную базу и "расколоть" убийцу.
Установлено, что это военнослужащий 155 отдельной бригады Тихоокеанского флота России Сергей Скобелев.
В октябре 2024 года он руководил группой штурмовиков и получил приказ атаковать украинские позиции.
Отряд Скобелева застал врасплох одну из групп наших воинов и по результатам боя взял в плен 9 военных. Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен,
– рассказали в СБУ.
Но Скобелев вместе с сообщником расстрелял украинцев из табельного оружия. После этого оккупанты забрали их мобильные телефоны и рации и продолжили боевые действия.
Убийца попал в плен через неделю после преступления.
Допрос Скобелева: смотрите видео
Сначала он не признавался в содеянном, но СБУ собрали доказательства, поэтому тот вынужден был признать свою вину.
Вскоре Скобелев получит подозрение и понесет суровое наказание за убийство украинских защитников.
Последние случаи расстрела украинских военных
Год назад, в январе 2025 года, оккупанты прицельно в спину расстреляли 6 безоружных украинских пленных. Убийство совершил россиянин Олег Яковлев.
В том же месяце россияне казнили еще двух украинских пленных. Произошло это возле Временки в Донецкой области.
А в ноябре 2024 года россияне штурмовали укрепления возле Новодмитровки Покровского района. Тогда они взяли в плен двух украинских военных. Оккупанты заставили их раздеться догола. Затем под дулами автоматов расстреляли.