24 Канал пишет со ссылкой на Офис генпрокурора, что трагедия случилась, когда враги штурмовали нашу посадку.

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Что известно об убийстве наших защитников

По оперативным данным, 10 ноября 2024 года враг совершил штурм нашего укрепления в районе села Новодмитровка Покровского района,

– заявили в прокуратуре.

Там объяснили, что после штурма российские захватчики:

взяли в плен двух военных ВСУ,

заставили мужчин раздеться догола,

проведя их под дулами автоматов лесопосадкой, пленных расстреляли.

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Также Офис генпрокурора проверяет факт убийства оккупантами еще трех раненых защитников Украины на указанной позиции.

В прокуратуре заверили, что они проводят неотложные розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей,

– отметили в прокуратуре.

Там добавили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.