24 Канал пише з посиланням на Офіс генпрокурора, що трагедія трапилась, коли вороги штурмували нашу посадку.

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Що відомо про вбивство наших захисників

За оперативними даними, 10 листопада 2024 року ворог здійснив штурм нашого укріплення в районі села Новодмитрівка Покровського району,

– заявили у прокуратурі.

Там пояснили, що після штурму російські загарбники:

взяли у полон двох військових ЗСУ,

змусили чоловіків роздягнутись догола,

провівши їх під дулами автоматів лісопосадкою, полонених розстріляли.

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Також Офіс генпрокурора перевіряє факт вбивства окупантами ще трьох поранених захисників України на вказаній позиції.

У прокуратурі запевнили, що вони проводять невідкладні розшукові дії, щоб встановити всі обставини події.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей,

– зазначили в прокуратурі.

Там додали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.