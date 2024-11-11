Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця

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Реакція Лубінця на розстріл полонених

Так, Дмитро Лубінець вказав, що за інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права,

– зауважив він.

Уповноважений з прав людини направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Лубінець наголосив, що міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії.

"Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", – вказав він.