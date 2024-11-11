Це сталося у Курській області Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал блогера та волонтера Сергія Стерненка.

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Що відомо про нову страту українських полонених росіянами

Стерненко зазначив, що цей черговий воєнний злочин загарбників стався сьогодні, 11 листопада, в Курській області, де проводять операцію Збройні Сили України.

Волонтер зазначив, що відео зі стратою наших захисників йому надали наші військовослужбовці.

На кадрах можна побачити, як росіяни впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українців.



Росіяни розстріляли 2 українських військовополонених у Курській області / Скриншот 24 Каналу

З етичних міркувань 24 Канал не може показати відео, опубліковане Сергієм Стерненком. Відео містить кадри жорстокості. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+.

До слова, лише нещодавно стало відомо, що російські загарбники стратили українського військовополоненого на одній з ділянок фронту. За справу вже взялися прокурори, які з'ясовують точний час та місце цього злочину.