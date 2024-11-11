Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни. Одна з останніх страт українського військовополоненого росіянами відбулася, ймовірно, 9 листопада.

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Що кажуть в ISW про страту українських військовополонених

Аналітики розповіли, що 9 листопада Офіс генпрокурора України повідомив, що розслідує відео, на якому російські війська страчують неозброєного українського військовополоненого. Це є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що направив листа до Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо повідомлення про цей воєнний злочин загарбників.

В інституті зазначили, що вже неодноразово повідомляли про попередні відеоматеріали та звіти про те, як російські військовослужбовці страчують українських військовополонених, і спостерігали ширшу тенденцію жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими на різних ділянках фронту.

За даними експертів, це, здається, допускається, якщо не явно схвалюється, окремими російськими командирами. Водночас ці страти українських військовополонених і досі лишаються безкарними з боку російських польових командирів.