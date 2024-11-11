Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны. Одна из последних казней украинского военнопленного россиянами состоялась, вероятно, 9 ноября.

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Что говорят в ISW о казни украинских военнопленных

Аналитики рассказали, что 9 ноября Офис генпрокурора Украины сообщил, что расследует видео, на котором российские войска казнят невооруженного украинского военнопленного. Это является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) относительно сообщения об этом военном преступлении захватчиков.

В институте отметили, что уже неоднократно сообщали о предыдущих видеоматериалах и отчетах о том, как российские военнослужащие казнят украинских военнопленных, и наблюдали широкую тенденцию жестокого обращения россиян с украинскими военнопленными на разных участках фронта.

По данным экспертов, это, кажется, допускается, если не явно одобряется, отдельными российскими командирами. В то же время эти казни украинских военнопленных до сих пор остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров.