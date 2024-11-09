Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Этот расстрел украинского военнопленного является очередным нарушением международного права оккупантами.

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Что сказали прокуроры о расстреле военнопленного врагом

В Офисе генпрокурора рассказали, что 9 ноября 2024 года в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором видно, как представители вооруженных сил России захватили раненого украинского военнослужащего.

Правоохранители подчеркнули, что безоружного защитника, который лежал на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, а также времени и места преступления,

– говорится в заметке.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры открыто досудебное расследование по факту военного преступления.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление.

К слову, на расстрел украинского военнопленного уже отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он направил письмо по этому военному преступлению России в МККК и ООН, а также отметил, что если на это зло не реагировать, то оно будет повторяться.