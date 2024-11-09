Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и кадры, обнародованные в сети.

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