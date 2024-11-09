Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и кадры, обнародованные в сети.
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Россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина. Видео очередной жуткой "казни", совершенной оккупантами, распространяют вражеские паблики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и кадры, обнародованные в сети.
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