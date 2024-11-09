Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та кадри, оприлюднені у мережі.
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Росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна. Відео чергової моторошної "страти", вчиненої окупантами, поширюють ворожі пабліки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та кадри, оприлюднені у мережі.
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