Також ідентифікували п’ятьох бійців, які були на позиціях у місті Селидове, трьох із яких окупанти розстріляли 23 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Дениса Лисенка в етері Суспільне. Студія.

Дивіться також Російському неонацисту та лідеру "Русича" висунули звинувачення у Фінляндії за злочини в Україні

Правоохоронці ідентифікували шістьох вбитих українських військовополонених

Як розповів Лисенко, правоохоронці вживають заходів для більш точної ідентифікації трьох вбитих українських військовополонених. Також наразі намагаються з'ясувати долю інших бійців ЗСУ, які перебували на цьому напрямку. Зокрема, у правоохоронців є попередні дані стосовно причетних до цього злочину.

Ми маємо орієнтир, хто це міг бути. Зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії,

– запевнив він.

За його словами, зараз триває 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 українських військовополонених під час здачі в полон або безпосередньо після здачі. Найбільше таких моторошних випадків, а саме – 17, зафіксовано в Донецькій області, вбиті 62 українські військовополонені.

Нагадаємо, 5 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що 23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове Донецької області військові країни-агресорки захопили в полон 3 українських бійців.

Через деякий час російські солдати розстріляли беззбройних військовополонених. Під час штурму укріплень українських позицій 1 листопада на там же окупанти вбили з автоматичної зброї ще 3 військовополонених ЗСУ.