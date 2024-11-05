Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Окупанти розстріляли 6 українських військовополонених

Відповідно до оперативних даних, 23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове Донецької області військові країни-агресорки захопили в полон 3 українських бійців. Через деякий час російські солдати розстріляли беззбройних військовополонених Сил оборони.

Під час штурму укріплень українських позицій 1 листопада на тому ж Покровському напрямку окупанти вбили з автоматичної зброї ще 3 військовополонених ЗСУ.

В Офісі генпрокурора додали, що Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених.

Такі дії військових армії Росії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.