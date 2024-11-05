Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Оккупанты расстреляли 6 украинских военнопленных

Согласно оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на город Селидово Донецкой области военные страны-агрессора захватили в плен 3 украинских бойцов. Через некоторое время российские солдаты расстреляли безоружных военнопленных Сил обороны.

Во время штурма укреплений украинских позиций 1 ноября на том же Покровском направлении оккупанты убили из автоматического оружия еще 3 военнопленных ВСУ.

В Офисе генпрокурора добавили, что Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных.

Такие действия военных армии России является нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как международное преступление.