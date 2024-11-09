Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Цей розстріл українського військовополоненого є черговим порушенням міжнародного права окупантами.

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Що сказали прокурори про розстріл військовополоненого ворогом

В Офісі генпрокурора розповіли, що 9 листопада 2024 року в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому видно, як представники збройних сил Росії захопили пораненого українського військовослужбовця.

Правоохоронці підкреслили, що беззбройного захисника, який лежав на землі, окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події, а також часу і місця злочину,

– мовиться у дописі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як серйозний міжнародний злочин.

До слова, на розстріл українського військовополоненого вже відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він направив лист щодо цього воєнного злочину Росії до МКЧХ та ООН, а також наголосив, що якщо на це зло не реагувати, то воно буде повторюватися.