Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

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Реакция Лубинца на расстрел пленных

Так, Дмитрий Лубинец указал, что по информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине.

Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права,

– отметил он.

Уполномоченный по правам человека направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Лубинец отметил, что международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России.

"Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", – указал он.