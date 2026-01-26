Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Чем занимался российский информатор?

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины задержала на Николаевщине завербованного россиянами 21-летнего военнослужащего одного из подразделений противовоздушной обороны.

Правоохранители установили, что фигурант "сливал" россиянам данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.

В частности, задокументировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением,

– рассказали в СБУ.

Также злоумышленник передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинской ПВО.

Полученные разведданные российские войска планировали использовать для ударов по аэродромам Сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили и задержали информатора сразу после первого сеанса связи с оккупантами, параллельно приняв меры для обеспечения безопасности позиций украинских военных.

Следствие установило, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб через прокремлевские комментарии в телеграмм-каналах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям:

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещения оружия, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения;



несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.

Сейчас злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

