По заказу российских спецслужб он фиксировал и передавал информацию о самолетах и другой технике на аэродроме воинской части. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебного репортера".

Что известно о деле Григория Микитюка?

Григорий Микитюк является лицом молодого возраста и имеет инвалидность третьей группы, которая не была продлена в связи с его пребыванием под стражей. Мужчину завербовала ФСБ через Telegram.

Как отмечается в приговоре, 31 января 2025 года обвиняемый на велосипеде подъехал к аэродрому и, имитируя телефонный разговор, скрыто вел видеосъемку. Тогда камера наблюдения аэродрома зафиксировала пребывание незнакомца на велосипеде.

20 февраля 2025 года мужчина замаскировал на крыше своего дома в Староконстантинове мобильный телефон с павербанками и настроил объектив камеры в сторону военного аэродрома. Из переписки можно понять, что мужчина общался с неустановленным представителем ФСБ с никнеймом "Валерия".

Он получал деньги на покупку телефона и устройств питания, корректировал направление объектива, предлагал замаскировать телефон под скворечник или камин. Собеседница впоследствии посоветовала спрятать оборудование в коробке с антенной, через отверстие которой провести кабель, подключенный к электросети.

В течение 20 февраля – 5 марта мобильный телефон Григория работал как сетевая камера и транслировал в интернет для российских спецслужб вылеты боевых самолетов, БпЛА и другой авиационной техники.

В судебном заседании обвиняемый рассказал, что нашел в Telegram предложение работы – фотографировать в магазинах ценники пищевых продуктов и бытовой химии. Он выполнил это задание и получил через криптокошелек 600 гривен. Подтвердил, что впоследствии снимал аэродром и установил камеру на крыше дома.

Однако, по его словам, деньги за работу ему не сбросили, поэтому он удалил переписку, "Валерию" заблокировал, а телефон и павербанки продал. Впрочем, через несколько дней ему написали с другого аккаунта, представившись руководством "Валерии" и заверили, что он будет получать 15 тысяч гривен ежемесячно.

После этого обвиняемый разблокировал женщину, повторно купил оборудование и настроил его на крыше дома. Корректировщик оправдывался, что не знал, что выполняет задание представителя ФСБ, потому что "Валерия" общалась на украинском языке.

Эта женщина рассказывала, что она из Одессы, обещала показать удостоверение общественной организации и заключить с ним официальный договор. Из этого обвиняемый сделал вывод, что с ним переписывается сотрудница украинских спецслужб.

Установив камеру на крыше своего дома он, якобы, думал, что предотвращает совершение краж из воинской части, не хотел наносить ущерб безопасности Украины, а имел целью только получение денег.

Собеседница обвиняемого, по данным СБУ, является гражданкой России, офицером отделения зарубежной военной информации (с дислокацией в городе Донецк) отдельного отряда психологических операций вооруженных сил России.

Суд решил, что объекты видеозаписи и содержание переписки свидетельствуют, что мужчина осознавал, что информация собирается российскими спецслужбами. Обвиняемый проявлял инициативу в выполнении задач, активно обсуждал их и предлагал варианты маскировки камеры.

Общение "Валерии" исключительно на украинском языке не свидетельствует о том, что она не является представителем России и предоставленные ей сведения не будут использованы во вред Украине. В связи с этим Григория Микитюка приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Отмечается, что в прошлом он имеет погашенные судимости – за кражу, а также за приобретение и хранение наркотического средства.

