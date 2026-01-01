Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Что известно о деле?

Как сообщили прокуроры, 35-летний житель Сумщины передавал ФСБ России данные о местах дислокации подразделений ВСУ, склады с боеприпасами и другие военные объекты. Делал он это через мессенджер. Отмечается, что тогда осужденный служил водителем на Житомирщине после его мобилизации в ноябре 2022 года.

После передислокации в Донецкую область мужчина передавал врагу данные через 49-летнего знакомого из Одесской области. Так он пытался избежать разоблачения.

Знакомый также информировал российские спецслужбы о местах базирования Сил обороны на территории Одесской области.

Полученную разведывательную информацию государство-агрессор использовало для осуществления авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областях,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Также отмечается, что осужденные пытались привлекать к своей спецоперации и других лиц.

Обоих мужчин задержали 30 января 2023 года. С тех пор они находились под стражей по ходатайству прокуратуры. Сейчас осужденные получили пожизненное заключение за государственную измену, совершенную по предварительному сговору в условиях военного положения.

