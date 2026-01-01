Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.
Що відомо про справу?
Як повідомили прокурори, 35-річний житель Сумщини передавав ФСБ Росії дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, склади з боєприпасами та інші військові об'єкти. Робив він це через месенджер. Зазначається, що тоді засуджений служив водієм на Житомирщині після його мобілізації у листопаді 2022 року.
Після передислокації до Донеччини чоловік передавав ворогу дані через 49-річного знайомого з Одещини. Так він намагався уникнути викриття.
Знайомий також інформував російські спецслужби про місця базування Сил оборони на території Одеської області.
Отриману розвідувальну інформацію держава-агресор використовувала для здійснення авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Також зазначається, що засуджені намагалися залучати до своєї спецоперації й інших осіб.
Обох чоловіків затримали 30 січня 2023 року. Відтоді вони перебували під вартою за клопотанням прокуратури. Наразі засуджені отримали довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену за попередньою змовою в умовах воєнного стану.
