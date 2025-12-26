Заставу внесли 24 грудня "американські партнери". Про це передає 24 Канал з посиланням на коментар адвоката обвинуваченого Олександра Кожевнікова журналістам Суспільне Харків.

Що відомо про нову підозру?

За версією ДБР, нова підозра пов'язана з тим самим діянням – державною зрадою. Цього разу правоохоронці розслідують нібито спробу захоплення будівлі Харківської ОВА та усунення керівника Олега Синєгубова у перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Сторона захисту вважає нову підозру необґрунтованою і заявляє, що всі матеріали справи вже досліджені в суді, а допитані свідки спростували твердження слідства.

Адвокат Кожевніков подав клопотання до Печерського районного суду Києва про визнання затримання незаконним, зазначаючи, що ДБР та Офіс генерального прокурора "бояться, що Дудін надасть резонансну інформацію суспільству".

Нагадаємо! Дудіна вперше затримали у вересні 2022 року. Слідство стверджує, що він незаконно наказав спецслужбовцям залишити територію Харкова, створив умови для здачі росіянам наявної зброї та самовільно залишив місце служби.

Наразі суд має обрати Дудіну новий запобіжний захід. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

