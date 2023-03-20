Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Романа Дудіна. Його підозрюють у держзраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

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Дудін знав про вторгнення Росії

Правоохоронці встановили, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу Росії на територію України.

Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем,

– йдеться у повідомленні.

Колишній керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, вважаючи, що наступ росіян буде успішним. Він сподівався, що його зусилля у сприянні вторгненню буде враховано окупаційною владою Росії.

У ДБР наголосили, що дії Дудіна заподіяли шкоду обороноздатності та державній безпеці. У повідомленні йдеться, що він організував спробу усунення голови Харківської ОВА від виконання покладених на нього обов'язків.

"Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні", – додали в ДБР.

Дудін створив умови, щоб окупанти захопили зброю зі складів СБУ

Дудін через ЗМІ дискредитував чинну владу й намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Його звинувачують у тому, що він умисно не забезпечив виконання покладених на СБУ в Харківській області завдань та віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення і територію Харкова.

Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні ДБР.

Там додали, що Дудін в умовах воєнного стану також самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Йому загрожує довічне ув'язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.

Дудіна затримали