Суд вже обрав запобіжний захід колишньому очільнику Служби Безпеки Харківщини. У ефірі національного телемарафону спікерка ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що перед тим Дудін намагався відбілити свою репутацію.

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Як Дудін хотів вплинути на думку людей

Коли Роман Дудін дізнався, що проти нього готується підозра та кримінальне провадження, він почав у соцмережах розміщувати сумнівні відео з роздумами. Представниця Державного бюро розслідувань Сап'ян заявила, що у такий спосіб він планував "піти на випередження" та вийти сухим з води.

Цими відео він хотів зманіпулювати свідомістю людей та дискредитувати органи державної влади,

– зазначила спікерка.

Також ДБР наголосили, що в умовах війни варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Що потрібно знати про підозру ексголові СБУ Харківщини

Сап'ян в ефірі телемарафону сказала, що ДБР знає всі подробиці справи Дудіна, однак це є таємницею досудового розслідування. Наразі з відкритих джерел відомо таке:

11 вересня ДБР та СБУ затримали Романа Дудіна та оголосили йому підозру;

наступного дня суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою;

за даними Держбюро розлідувань, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення ;

; ексначальника звинувачують у державній зраді , а також самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану ;

, а також ; правоохоронці встановили, коли ще до травня Дудін був керівником СБУ, він заважав місцевим органам управління займатися обороною, – фактично він діяв на користь росії;

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