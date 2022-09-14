Як встановили співробітники СБУ, колаборантка була завербована спецслужбами росії ще на початку повномасштабного вторгнення. Разом з позивним "007" від свого куратора вона отримала інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

До теми "Допомагав родичам у росії": чоловік із Кіровоградщини зливав дані про ЗСУ

Що "таємна агентка" робила для росії

Відомо, що зрадниця є мешканкою тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області. Вона для маскування своїх злочинних дій прикидалася волонтеркою та з початку повномасштабного вторгнення виконувала різні завдання для росії. Відомо, що жінка:

через свої особисті зв’язки на тимчасово окупованій території збирала дані про учасників партизанського руху на півдні;

налагоджувала контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Для збору інформації про ЗСУ зрадниця виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, дані про кількість особового складу і техніки армії України вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний телеграм-канал, проте правоохоронці своєчасно викрили зловмисницю.

Зрадниці повідомили про підозру

Саме у Запоріжжі зрадницю затримала контррозвідка СБУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! В Україні за державну зраду карають позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Діяльність та затримання зрадників України: останні новини

13 вересня Служба безпеки України викрила та затримала трьох російських агентів у Донецькій і Кіровоградській областях. Вони через анонімні телеграм-канали здавали місця дислокації українських військових окупантам.

На Луганщині троє чоловіків, які виявилися ексрегіоналами, самі пішли на співпрацю з окупантами. Вони очолили "окупаційну адміністрацію" та почали активну пропагандистську "командну" роботу.

В Одесі затримали російського агента, яким виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України. Він збирав розвіддані, зокрема і стосовно керівництва СБУ.

Варто переглянути – Агент фсб мав доступ до Верховної Ради: дивіться відео