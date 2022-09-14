Как установили сотрудники СБУ, коллаборантка была завербована спецслужбами россии еще в начале полномасштабного вторжения. Вместе с позывным "007" от своего куратора она получила инструктаж по ведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

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Что "тайная агентка" делала для россии

Известно, что предательница является жительницей временно оккупированного Пологовского района Запорожской области. Она для маскировки своих преступных действий притворялась волонтером и с начала полномасштабного вторжения выполняла разные задачи для россии. Известно, что женщина:

из-за своих личных связей на временно оккупированной территории собирала данные об участниках партизанского движения на юге;

налаживала контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

Для сбора информации об ВСУ предательница выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты, данные о количестве личного состава и технике армии Украины она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный телеграм-канал, однако правоохранители своевременно разоблачили злоумышленницу.

Предательнице сообщили о подозрении

Именно в Запорожье предательницу задержала контрразведка СБУ. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание. В Украине за государственную измену наказывают лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деятельность и задержание предателей Украины: последние новости

13 сентября Служба безопасности Украины разоблачила и задержала трех российских агентов в Донецкой и Кировоградской областях . Они из-за анонимных телеграмм-каналов сдавали места дислокации украинских военных оккупантам.

В Луганской области трое мужчин , которые оказались эксрегионалами, сами пошли на сотрудничество с оккупантами. Они возглавили "оккупационную администрацию" и начали активную пропагандистскую "командную" работу.

В Одессе задержан российский агент, которым оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины. Он собирал разведданные, в том числе и в отношении руководства СБУ.

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