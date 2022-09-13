В Донецкой области двое местных жителей разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки. Они передавали информацию через анонимные телеграм-каналы.

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Что известно о предателях

Еще один российский агент был задержан в Кропивницком. Он наносил на Google maps координаты маршрутов перемещения украинских войск. Затем мужчина передавал эти данные своим родственникам в россию, которые связывались со спецслужбами страны-агрессора.

Следователи уже сообщили всем трем задержанным о подозрении. Мужчины находятся под стражей.



Мужчины сотрудничали с оккупантами / СБУ



Правоохранители задержали предателей / СБУ



Предатели сдавали позиции ВСУ в телеграм-каналах / СБУ

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