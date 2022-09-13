На Донеччині двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Вони передавали інформацію через анонімні телеграм-канали.
Важливо За 30 тисяч гривень від росії чоловік погодився підірвати склад ЗСУ на Херсонщині
Що відомо про зрадників
Ще одного російського агента затримали у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ. Потім чоловік передавав ці дані своїм родичам у росію, які зв'язувалися зі спецслужбами країни-агресора.
Слідчі вже повідомили всім трьом затриманим про підозру. Наразі чоловіки перебувають під вартою.
Чоловіки співпрацювали з окупантами / СБУ
Правоохоронці затримали зрадників / СБУ
Зрадники здавали позиції ЗСУ у телеграм-каналах / СБУ
В Україні ловлять зрадників: останні новини
- СБУ затримала ще одного коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер.
- За матеріалами СБУ, до 15 років позбавлення волі засудили українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.
- Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Агенти ворога коригували ракетні удари по Запоріжжю.
- СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.
- На Херсонщині викрили російського агента. Він отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвати частину боєкомплекту.
- В Одесі затримали російського агента, який професіонально володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України.