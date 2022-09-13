На Донеччині двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Вони передавали інформацію через анонімні телеграм-канали.

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Що відомо про зрадників

Ще одного російського агента затримали у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ. Потім чоловік передавав ці дані своїм родичам у росію, які зв'язувалися зі спецслужбами країни-агресора.

Слідчі вже повідомили всім трьом затриманим про підозру. Наразі чоловіки перебувають під вартою.



Чоловіки співпрацювали з окупантами / СБУ



Правоохоронці затримали зрадників / СБУ



Зрадники здавали позиції ЗСУ у телеграм-каналах / СБУ

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