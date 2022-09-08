За даними слідства, зрадником виявився миколаївський пенсіонер. Його затримали та оголосили про підозру.

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Що відомо про коригувальника

Місцевого 62-річного чоловіка окупантам навіть не довелося вербувати. Він сам забажав допомагати ворогу з ідеологічних мотивів. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, підозрюваний не сприймав державну владу в Україні та сповідував проросійської ідеї.

Через месенджери і соціальні мережі пенсіонер передавав ворогу дані про:

кількісний склад військових формувань ЗСУ;

розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ;

переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області.

За даними слідства, цю інформацію він надсилав з координатами та детальним описом.

Слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення ще тривають.

Докази злочину жителя Миколаєва / Фото СБУ

Викриття зрадників України: останні новини

За матеріалами СБУ, до 15 років позбавлення волі засудили українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Агенти ворога коригували ракетні удари по Запоріжжю.

СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.

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