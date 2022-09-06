Жителя Умані засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Допомогли у цьому матеріали контррозвідки СБУ.

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Що відомо про злочинця та його діяльність

Як зазначили в СБУ, українець був агентом головного управління гру. Його завербували представники російської воєнної розвідки, коли той поїхав до росії у 2018 році. У липні 2021 року правоохоронці України своєчасно викрили та затримали чоловіка під час спецоперації на Черкащині.

Прокурори в суді довели, що з квітня по липень 2021 року зрадник виконував завдання представника головного управління генерального штабу збройних сил росії. Його основним завданням був збір секретної інформації про:

військову частину ЗСУ на Черкащині;

місця дислокації складів з артилерійськими боєприпасами;

режим охорони складів на території регіону.

Для передачі інформації зловмисник використовував закриті канали електронного зв’язку.

Засуджений робив це за грошову винагороду:

отримав 13 тисяч гривень авансу від представника російської розвідки;

мав отримати ще 2000 доларів після передачі секретної інформації.

Окрім того, до виконання ворожих вказівок зрадник намагався залучити українського військовослужбовця.

Зловмисника затримали / Фото Офісу Генпрокурора та СБУ

Викриття державних зрадників: останні новини

За матеріалами СБУ, засудили до 15 років позбавлення волі українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після 24 лютого він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Відомо, що група коригувала ракетні удари по Запоріжжю.

СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" із Сумської до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.

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