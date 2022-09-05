Контррозвідники та слідчі СБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили зрадників України. Цим вони запобігли диверсіям на Буковині.

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Що відомо про зрадників України

Одним зі злочинців був житель Києва, який працював на ворога ще до повномасштабного вторгнення. Як повідомили у Генпрокуратурі, з 2017 року він передавав кураторам з росії інформацію про місце розташування корпусів "добровольчого батальйону, який захищав "Азовсталь"

Після 24 лютого він мав розвідувати:

місця розташування шкіл та дитячих садочків на території Чернігівської області;

місця розташування резервуарів з пальним;

місця розташування залізничних переїздів, тунелів, мостів, час проїзду поїздів;

дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

За результатами цих даних ворог планував диверсії, зокрема вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Однак СБУ запобігла цим злочинам та затримала чоловіка у Чернівцях, а його спільника – у Чернігові.

Колаборантам винесли тюремні вироки

Шевченківський районний суд Чернівців визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів:

киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі;

його спільника – до 10 років позбавлення волі.

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Викриття державних зрадників: останні новини

Правоохоронці викрили агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Організатором групи була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя.

3 вересня засудили до 15 років позбавлення волі чоловіка, який брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на Сході. Після 24 лютого він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Служба безпеки України затримала мешканця Сумщини, який співпрацював із фсб росії та виконував завдання своїх кураторів. Так, у перші дні війни він "провів" із Сумської до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.

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