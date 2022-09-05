Росіянам повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством. Відомо, що діяли вони на Київщині.

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Що відомо про злочини російських військовослужбовців

Як встановило слідство, у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Там вони розвантажували та переміщували боєприпаси, й примушували це робити місцеве цивільне населення. Звісно, українці чинили опір таким наказам.

Коли один з мешканців відмовився допомагати загарбникам, окупанти вирішили залякати його та відвели у лісопосадку начебто для розстрілу. Однак він вдруге відмовився виконувати вказівки росіян, за що був розстріляний.

Місце злочину росіян / Фото Офісу Генпрокурора

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Гучні викриття воєнних злочинців: останні новини

Наприкінці літа СБУ встановила особи 3 російських військових, які катували та намагались вбити мирного мешканця під час тимчасової окупації Київської області. Сьогодні правоохоронцям відомо місця перебування росіян.

Правоохоронці викрили агентурну групу російського гру, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Одного з учасників вже затримала СБУ.

Влітку затримали, а 3 вересня засудили до 15 років позбавлення волі зрадника України. Зловмисник, перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на Сході. Після початку повномасштабної війни в Україні він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Українські слідчі встановили особу росіянина, який під час окупації Київщини у березні застрелив двох цивільних жителів у селі Мрія Бучанського району. Відомо, що постріли були здійснені в спину.

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