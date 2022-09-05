Росіянам повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством. Відомо, що діяли вони на Київщині.
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Що відомо про злочини російських військовослужбовців
Як встановило слідство, у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Там вони розвантажували та переміщували боєприпаси, й примушували це робити місцеве цивільне населення. Звісно, українці чинили опір таким наказам.
Коли один з мешканців відмовився допомагати загарбникам, окупанти вирішили залякати його та відвели у лісопосадку начебто для розстрілу. Однак він вдруге відмовився виконувати вказівки росіян, за що був розстріляний.
Місце злочину росіян / Фото Офісу Генпрокурора
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- Наприкінці літа СБУ встановила особи 3 російських військових, які катували та намагались вбити мирного мешканця під час тимчасової окупації Київської області. Сьогодні правоохоронцям відомо місця перебування росіян.
- Правоохоронці викрили агентурну групу російського гру, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Одного з учасників вже затримала СБУ.
- Влітку затримали, а 3 вересня засудили до 15 років позбавлення волі зрадника України. Зловмисник, перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на Сході. Після початку повномасштабної війни в Україні він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.
- Українські слідчі встановили особу росіянина, який під час окупації Київщини у березні застрелив двох цивільних жителів у селі Мрія Бучанського району. Відомо, що постріли були здійснені в спину.
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