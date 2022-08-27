Встановили особу окупанта, який пострілами у спину розстріляв чоловіків у Мрії на Київщині

Про деталі повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора та Національна Поліція України. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено перебіг подій.

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За даними слідства, вбивцею мирних українців є старший лейтенант 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил росії. Відомо, що злочинець 1995 року народження є мешканцем Республіки Бурятія. Наразі йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством.



Підозрюваного звинувачують в умисному вбивстві / Фото Нацполіція

Правоохоронці встановили перебіг подій. За їхніми даними, 19 березня до території підприємства під'їхало авто з надписом "Танковий спецназ RUS", звідки вийшли військовослужбовці росії. Вони розбили вікно у веломагазині, щоб проникнути у приміщення.



російські військові відкрили вогонь з автоматичної зброї / Фото Нацполіція

Після цього до озброєних окупантів підійшли двоє цивільних чоловіків, які побачили їх через камери відеонагляду. окупанти провели поверхневий огляд, після чого цивільні розвернулися та пішли у зворотному напрямку. Проте двоє осіб у військовій формі росії відкрили вогонь з автоматичної зброї їм у спину.

Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них жодної загрози, дозволили їм піти. Однак, як тільки вони відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних жителів,

– повідомили у пресслужбі офісу генпрокурора.

Постраждалі отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень та загинули на місці.



окупанти завантажили награбоване в авто / Фото Нацполіція

Самі ж загарбники зайшли до приміщення на території підприємства та вкрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автомобіль. Вбивство й пограбування зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.

До речі, зараз росіяни не обмежуються технікою та побутовими речами. Так, наприкінці серпня у тимчасово окупованій Новій Каховці вони привласнили ЦНАП та навіть зняли пропагандистський ролик з так званого "центру інтеграції", який буцімто "побудували" самі.