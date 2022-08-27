Встановили особу окупанта, який пострілами у спину розстріляв чоловіків у Мрії на Київщині

Про деталі повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора та Національна Поліція України. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено перебіг подій.
Читайте також На Донбасі кадировці розстрілювали своїх, які намагалися втекти з поля бою: воїн розкрив деталі
Що відомо про вбивцю
За даними слідства, вбивцею мирних українців є старший лейтенант 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил росії. Відомо, що злочинець 1995 року народження є мешканцем Республіки Бурятія. Наразі йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством.
Підозрюваного звинувачують в умисному вбивстві / Фото Нацполіція
Правоохоронці встановили перебіг подій. За їхніми даними, 19 березня до території підприємства під'їхало авто з надписом "Танковий спецназ RUS", звідки вийшли військовослужбовці росії. Вони розбили вікно у веломагазині, щоб проникнути у приміщення.
російські військові відкрили вогонь з автоматичної зброї / Фото Нацполіція
Після цього до озброєних окупантів підійшли двоє цивільних чоловіків, які побачили їх через камери відеонагляду. окупанти провели поверхневий огляд, після чого цивільні розвернулися та пішли у зворотному напрямку. Проте двоє осіб у військовій формі росії відкрили вогонь з автоматичної зброї їм у спину.
Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них жодної загрози, дозволили їм піти. Однак, як тільки вони відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних жителів,
– повідомили у пресслужбі офісу генпрокурора.
Постраждалі отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень та загинули на місці.
окупанти завантажили награбоване в авто / Фото Нацполіція
Самі ж загарбники зайшли до приміщення на території підприємства та вкрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автомобіль. Вбивство й пограбування зафіксовано камерами відеоспостереження підприємства.
Варто знати – росія продовжує цинічно брехати про ліквідацію бійців ЗСУ: деталі у відео