Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що росіяни на всіх тимчасово окупованих територіях – ненадовго.

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росіяни вкрали ЦНАП

Федоров розповів про нову крадіжку росіян на тимчасово окупованих територіях.

Як думаєте, що на цей раз вирішили вкрасти окупанти? ЦНАП у Новій Каховці,

– написав міністр.

російські пропагандисти навіть встигли зняти відео, на якому колаборант хизується, як загарбники "будували" Центр для швидкої інтеграції у росію.

"Цікаво, що росіянам навіть не спало на думку зняти зі стін частину айдентики Дія.Центрів. Окупанти відібрали у 60 тисяч українців можливість отримувати держсервіс швидко, зручно та людяно. Але це ненадовго", – додав Федоров.

Міністр підсумував, що він впевнений у тому, що незабаром над ЦНАПом у Новій Каховці та в інших тимчасово окупованих містах України замайорять синьо-жовті прапори.

Дивіться урочисте відео окупантів з краденого ЦНАПу:

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