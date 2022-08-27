24 серпня на це відреагувала авторка оригіналу світлин – Анна Пасічник. Фотографиня наголосила, що ці дії недопустимі та засудила таке використання її роботи.

Раніше Окупанти в Херсоні розклеїли пропагандистські білборди: абсурдні фото

Як росіяни використали фото українських дітей

Жінка вказала, що частиною її роботи є продаж робіт на фотостоки. У травні вона робила серію фото зі своїм сином та його найкращою подругою на рапсовому полі на Київщині. Діти були в улюблених вишиванках та з прапором України.

Серія робіт, про які мовиться / Фото з інстаграму Анни Пасічник

Один із цих кадрів невдовзі з'явився на агітаційному банері окупантів. Вони не лише зробили напис, а й вмонтували туди стрічки кольорів прапору росії. Окрім цього, жовте поле замінили на квітковий луг.

Огида, ненависть, розпач, злість, безсилля – ось лише деякі мої почуття, які я намагаюсь побороти в собі, проживаючи цю ситуацію,

– написала авторка фото.

Щоправда, російська агітація не сподобалася також жителям Херсону. Невідомі замалювали червоною фарбою дві останні букви у назві міста.



Цинічна агітація, яку розвішали по Херсону / Фото з соцмереж

До теми – чи готовий путін віддати Херсон: дивіться відео