Це роблять без участі херсонських комунальних підприємств, які відповідальні за зовнішню рекламу. Про це 24 каналу розповів активіст з Херсона Володимир Молчанов.
Тим часом Росіяни тікають та панікують, – депутат Херсонської ОВА про потужний контранаступ ЗСУ
За його словами, російські військові самі розвішують такі білборди. За чиї гроші – невідомо, але міський бюджет до цього не причетний.
Цікаво, що на деяких з них можна побачити напис "Единая Россия" – це російська провладна політична партія.
Як додав активіст, рекламні щити почали з'являтися у місті ще вчора, 29 травня. Офіційної інформації з цього приводу ще немає, оскільки така "ініціатива" – справа рук окупантів.
Проросійські білборди у Херсоні / Скриншот 24 каналу
Окупанти в Херсоні розклеїли пропагандистські білборди / Скриншот 24 каналу
Росіяни розмістили пропагандистські білборди / Скриншот 24 каналу
Що зараз відбувається у Херсоні та області
- У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що ворог продовжує підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині. Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки. Тані дані станом на ніч на 30 травня.
- За даними нашої розвідки протягом кількох днів російські війська туди привезли вже 120 одиниць техніки. Це танки Т-62, а також бойові машини піхоти БМП-2.
- У центральних регіонах України наприкінці доби 29 травня оголосили повітряні тривоги. Згодом на Херсонщині почулася серія вибухів.
- Є й хороші новини – українські оборонці днями збили російський винищувач в районі Нової Каховки. Про це заявив народний депутат України та член територіальної оборони Сергій Хлань. Він також зазначив, що ті окупанти, які розташувалися у Новій Каховці в масовій паніці.
- Вчора підтвердилася інформація, що наші ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку. І з боку Миколаївської області та у напрямку Херсона – наші захисники пішли у контрнаступи. Окупанти вимушені відступати на не вигідні для них позиції, вони втікають із тих бетонних окопів, які заготували для довгого утримання позицій.