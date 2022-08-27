Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что россияне на всех временно оккупированных территориях – ненадолго.

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россияне украли ЦПАУ

Федоров рассказал о новой краже россиян на временно оккупированных территориях.

Как думаете, что в этот раз решили украсть оккупанты? ЦПАУ в Новой Каховке,

– написал министр.

российские пропагандисты даже успели снять видео, на котором коллаборант хвастается, как захватчики "строили" Центр для быстрой интеграции в россию.

"Интересно, что россиянам даже не пришло в голову снять со стен часть айдентики Дія.Центров. Оккупанты отобрали у 60 тысяч украинцев возможность получать госсервис быстро, удобно и человечно. Но это ненадолго", – добавил Федоров.

Министр подытожил, что он уверен в том, что вскоре над ЦПАУ в Новой Каховке и в других временно оккупированных городах Украины будут развеватся сине-желтые флаги.

Смотрите торжественное видео оккупантов из краденого ЦПАУ:

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