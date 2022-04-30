Володимир Зеленський повідомив чітку позицію щодо російських окупантів, яку має Україна.
Важливо Росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж нацисти за 2 роки під час Другої світової війни
За його словами, кожен російський злочинець повинен й обовʼязково буде притягнутий до відповідальності.
"Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", – заявив Президент України Володимир Зеленський.
Що ще казав Зеленський про злочини російських військових
- Володимир Зеленський пригадав, як дізнався про удар росіян по вокзалу Краматорська. Йому прислали фотографію жінки без голови.
- Продовжують знаходити жертв росіян у Київській області. Стало відомо про нове поховання з 900 мирними мешканцями.
- Жахливі злочини росіян проти українців у Бучі, Ірпені та Бородянці сколихнули увесь світ. Проте схоже пережили сотні наших міст.
- Президент України наголосив – жоден росіянин не уникне покарання за злочини проти нашої країни та громадян.
- Світ не може почуватись у безпеці, знаючи, яка кількість ядерної зброї та атомних об'єктів є в Росії. Президент Зеленський зауважив: ставлення росіян до ядерної безпеки можна було побачити по їхніх діях на ЧАЕС та ЗАЕС.
- Маріуполь продовжує героїчно оборонятися під натиском росіян. Місто оточене, але повністю взяти його під контроль ворогу не вдається.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти вивозять у Росію або на окупований Схід громадян України. На жаль, серед них чимало дітей.
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