Володимир Зеленський повідомив чітку позицію щодо російських окупантів, яку має Україна.

Важливо Росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж нацисти за 2 роки під час Другої світової війни

За його словами, кожен російський злочинець повинен й обовʼязково буде притягнутий до відповідальності.

"Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Що ще казав Зеленський про злочини російських військових

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