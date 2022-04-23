Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив на пресконференції у київському метро, інформує 24 канал.

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Зеленський про депортованих українців

Лідер України заявив, що, на жаль, кількість дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію держави-агресорки, трагічні. Станом на сьогодні, 23 квітня, в Україні вважають, що ворог вивіз близько пів мільйона людей з різних окупованих українських територій до Росії або до квазіреспублік "Д/ЛНР". Щодо дітей, то наразі конкретної цифри немає. Тиждень тому йшлося орієнтовно про 5 тисяч дітей.

Які зараз цифри не можу вам сказати. Трагічність моєї невпевненості саме в тому, що ця цифра може бути або така як я сказав, або більша,

– пояснив Зеленський.

Крім того, президент додав, що наразі ніхто не назве коректних цифр щодо закатованих, вбитих чи вивезених українців.

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